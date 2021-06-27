شكرا لقرائتكم خبر عن 29 أكتوبر موعد الجمعية العمومية لاتحاد المصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو اتحاد المصارعة موعد انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد، حيث تقرر إقامتها يوم 29 أكتوبر المقبل، لمناقشة الميزانية والحساب الختامى وإقامة بند الانتخابات، لاختيار مجلس إدارة.

وتضم الجمعية العمومية للمصارعة 23 هيئة رياضية، منها 21 لها حق الحضور والتصويت على كافة بنود العمومية، والهيئتان الأخرتان فليس لهما حق المشاركة لأنهما لم يكملا عامان على التسجيل فى أنشطة ومسابقات اتحاد اللعبة.

ويقيم منتخب المصارعة معسكراً ببلغاريا فى إطار الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، مقرر أن يستمر حتى 2 يوليو المقبل، بعد أن تم مده المعسكر حيث كان مقرر انتهاؤه يوم 23 يونيو، لكن الاتحاد البلغارى للمصارعة قرر إكمال المعسكر 10 أيام أخرى.

وتضم قائمة اللاعبين فى المعسكر كل من الثنائى عمرو رضا وضياء جودة فى المصارعة الحرة، وكيشو وهيثم فهمى وعبد اللطيف منيع ومحمد مصطفى فى المصارعة الرومانية.