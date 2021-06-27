شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف "المخيف" يتربع على عرش هدافى الأهلى بـ 15 هدفاً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - واصل محمد شريف الاحتفاظ بصدارة هدافى الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم، بعدما أحرز هدفين فى شباك الترجى التونسى بنصف نهائى البطولة، حيث سجل هدفاً فى مباراة الذهاب برادس وعاد ليمارس هوايته فى هز شباك معز بن شريفية بهدف ثانى فى اللقاء الذى انتهى بفوز الاهلى بثلاثية دون رد ليصل محمد شريف للهدف الخامس فى هذه النسخة من البطولة
وواصل محمد شريف الإبداع مع المارد الأحمر فقد رفع رصيده من الأهداف لـ15 هدفاً فى كل البطولات هذا الموسم، مبتعداً عن أقرب منافسيه محمود عبد المنعم كهربا بفارق 7 أهداف كاملة.
ويجيد محمد شريف اللعب فى مركزى الجناح ورأس الحربة الصريح، وهو ما دفعه للانضمام إلى صفوف منتخب مصر والتألق برفقته، وآخرها تسجيل هدف فى فوز الفراعنة برباعية على جزر القمر بتصفيات أمم إفريقيا.
وكان محمد شريف قد انضم إلى النادى الأهلي، قادماً من وادى دجلة فى موسم الانتقالات الشتوية 2018، ثم خرج إلى فترة إعارة فى صفوف إنبى بالموسم الماضى ليتألق مع الفريق البترولى ويفرض نفسه على العودة إلى الفريق الأحمر.