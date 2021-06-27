شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف "المخيف" يتربع على عرش هدافى الأهلى بـ 15 هدفاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل محمد شريف الاحتفاظ بصدارة هدافى الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم، بعدما أحرز هدفين فى شباك الترجى التونسى بنصف نهائى البطولة، حيث سجل هدفاً فى مباراة الذهاب برادس وعاد ليمارس هوايته فى هز شباك معز بن شريفية بهدف ثانى فى اللقاء الذى انتهى بفوز الاهلى بثلاثية دون رد ليصل محمد شريف للهدف الخامس فى هذه النسخة من البطولة

وواصل محمد شريف الإبداع مع المارد الأحمر فقد رفع رصيده من الأهداف لـ15 هدفاً فى كل البطولات هذا الموسم، مبتعداً عن أقرب منافسيه محمود عبد المنعم كهربا بفارق 7 أهداف كاملة.

واستطاع محمد شريف حفر اسمه فى قلوب جماهير القلعة الحمراء، خاصة فى ظل تسجيل أهداف مهمة فى مسيرة المارد الأحمر وكسب ثقة المدير الفنى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، محمد شريف صاحب الـ 25 عاما، لعب هذا الموسم 35 مباراة، من بينهم 19 فى الدورى و 12 فى أفريقيا و2 فى كأس العالم للأندية وواحدة فى كأس مصر ومباراة فى السوبر الأفريقى مسجلا 15 هدفا، بواقع 9 فى الدورى و 5 فى أفريقيا وواحد فى السوبر الأفريقى، فيما تبلغ قيمته التسويقية مليوناً و800 ألف يورو، ويقدم محمد شريف مستويات قوية مع الأهلى منذ عودته من الإعارة إلى إنبى فى الموسم الماضي، وبات من العناصر المهمة فى صفوف الفريق الأحمر ويعتمد عليه بيتسو موسيمانى المدير الفنى بشكل أساسى فى المباريات المحلية والقارية .

ويجيد محمد شريف اللعب فى مركزى الجناح ورأس الحربة الصريح، وهو ما دفعه للانضمام إلى صفوف منتخب مصر والتألق برفقته، وآخرها تسجيل هدف فى فوز الفراعنة برباعية على جزر القمر بتصفيات أمم إفريقيا.

وكان محمد شريف قد انضم إلى النادى الأهلي، قادماً من وادى دجلة فى موسم الانتقالات الشتوية 2018، ثم خرج إلى فترة إعارة فى صفوف إنبى بالموسم الماضى ليتألق مع الفريق البترولى ويفرض نفسه على العودة إلى الفريق الأحمر.