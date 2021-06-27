شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة موسيماني لنجوم الأهلي بعد إهدار فرصة انتصار تاريخي على الترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم فوز الأهلى العريض على الترجى التونسى فى الدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز ذهاباً فى رادس بهدف نظيف وتكرار الفوز إياباً فى القاهرة بثلاثية نظيفة إلا أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى يرى أنه كان فى الأمكان أفضل مما كان، خاصة فى مباراة الإياب والتى شهدت إهدار لاعبى الأهلى لعدد من الفرص القياسية، كما لم يتم استغلال لعب الترجى أوقاتا كبيرة من المباراة منقوصى العدد بعد طرد إلياس شتى على خلفية تسببه فى ركلة الجزاء التى نتج عنها الهدف الأول للأهلي.

موسيمانى تحدث مع لاعبى الأهلى عقب انتهاء مباراة الترجي، وأكد لهم أنه كان من المفترض استغلال فرصة انهيار الترجى لتحقيق نتيجة أكبر تُسجل فى التاريخ، خاصة أن الأهلى يواجه بطل تونس كثيراً، وبالتالى ستمثل النتيجة الكبيرة عُقدة للترجى فى المواجهات المقبلة، وتساعد الأهلى على تحقيق انتصارات معنوية دوماً قبل مباريات الفريقين.

كما تطرق موسيمانى للحديث عن بطولة الدورى العام حيث أكد للاعبين على ضرورة غلق صفحة أفريقيا حتى موعد المباراة النهائية للبطولة أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وبدء التركيز بمباريات بطولة الدورى العام، والبداية بمباراة بيراميدز المقرر اقامتها يوم الخميس المقبل.

وتعد هذه المرة الثالثة التى يواجه فيها الأهلى منافساً من جنوب أفريقيا فى النهائى الأفريقى، ففى نسخة 2001 التقى الأهلى مع صن داونز الجنوب أفريقى فى نهائى دورى الأبطال، حيث تعادل الفريقان فى مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا بنتيجة 1-1، بينما فاز الأهلى فى مباراة العودة بالقاهرة بنتيجة 3-صفر وتوج باللقب، وفى نسخة 2013 التقى الأهلى مع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، حيث تعادل الفريقان بنتيجة 1-1 فى مباراة الذهاب بجنوب إفريقيا، بينما فاز الأهلى فى مباراة العودة بنتيجة 2-صفر ليتوج باللقب ايضاً.

ويأتى ظهور الأهلى فى نهائى دورى الأبطال للمرة الرابعة فى آخر 5 سنوات، بعدما سجل حضوره فى نسخ 2017 و2018 و2020، وفى النسخة الجارية بحثًا عن تعزيز رقمه القياسى فى عدد مرات الفوز باللقب.