شكرا لقرائتكم خبر عن جواب من تحت الباب يشعل أزمة إستبعاد سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل الاتحاد المصرى للكرة الطائرة خطابا جديدا للاتحاد الأفريقى للعبة، اعتراضاً على طريقة إبلاغ منتخب سيدات الشاطئية بالاستبعاد من التصفيات الأفريقية القارية المقامة فى المغرب قبل ساعات من لقاء نصف النهائى، بإرسال الخطاب من تحت الباب فى الثالثة فجرا لرئيس البعثة، فى ظل ثبوت إصابة حالة كورونا لدى مدرب منتخب الرجال.

وتضمن الخطاب الاعتراض عن بند الاستبعاد، مشيرا إلى أن الاتحاد الدولى وضع بند عزل الحالة المخالطة فقط وليس المنتخب بأكمله، حتى يتم استبعاد السيدات فى هذه الواقعة.



خطاب إتحاد الطائرة

من جهته كشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الطائرة والقائم بأعمال المدير التنفيذى للاتحاد، عن إرسال خطاب احتجاج للاتحادين الدولى والأفريقى للعبة أمس، يشكو استبعاد مصر من استكمال منافسات التصفيات الأفريقية لسيدات المقامة فى المغرب والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو.

وقال غزلان، فى تصريح لليوم السابع، الأمر واضح أنه تلكيكة وسيتم تصعيد الأمر لعدم السكوت عن هذه المهزلة وحرمان اللاعبات من خوض اللقاء قبل المباراة بساعات .

منتخب سيدات الكرة الطائرة الشاطئية كان من المقرر أن يواجه نيجيريا أمس فى نصف نهائى التصفيات الأفريقية القارية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021 و لكن تم إستبعاده.

ونجح منتخب سيدات الكرة الطائرة الشاطئية فى التأهل إلى نصف نهائى التصفيات الأفريقية القارية المقامة فى المغرب والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو بالفوز على رواندا فى دور ربع النهائى بنتيجة 2/1 بالمباراة الذهبية.