شكرا لقرائتكم خبر عن لغة الأرقام.. ماذا قدم الهاني سليمان أمام الإسماعيلى قبل صدام الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه سموحة نظيره الإسماعيلى في تمام السابعة مساء اليوم الأحد، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، في مواجهة مثيرة للفريقين ، ويضم الفريق السكندري الهاني سليمان الذي سبق أن لعب أمام الإسماعيلى فى 20 مباراة، حيث فاز الدراويش فى 10 وتعادل 7 وخسر 3، له 29 هدفًا عليه 19 هدفًا، كلين شيت 6 لقاءات.

الاتحاد السكندري



الدورى العام ..

* يوم 13 نوفمبر 2008 فاز الإسماعيلى 3 / 2 بالإسماعيلية ( معتصم سالم ومحمد حمص وإبراهيم سعيد من ضربة جزاء )

* يوم 18 أبريل 2009 فاز الإسماعيلى 2 / 1 بالإسكندرية ( محمد محسن أبو جريشة 2 )

* يوم 16 سبتمبر 2009 فاز الإسماعيلى 1 / صفر بالإسكندرية ( أحمد على )

* يوم 11 مارس 2010 فاز الإسماعيلى 3 / صفر بالإسماعيلية ( أحمد على 2 وعبد الله السعيد )

* يوم 25 نوفمبر 2010 فاز الإسماعيلى 3 / 1 بالإسكندرية ( عبد الله السعيد 2 وأحمد على )

* يوم 29 يونيه 2011 فاز الإسماعيلى 2 / صفر بالإسماعيلية ( جون آويرى وعبد الله الشحات )

* يوم 24 أكتوبر 2011 ” موسم ملغى ” تعادلا 1 / 1 بالإسماعيلية ( حسنى عبد ربه من ضربة جزاء )

* يوم 8 فبراير 2013 ” موسم ملغى ” فاز الإسماعيلى 1 / صفر بالإسكندرية ( جودوين )

* يوم 25 أبريل 2013 ” موسم ملغى ” تعادلا 1 / 1 ملعب الإسماعيلى بالجونة ( عمرو السولية )

* يوم 15 مارس 2016 خسر الإسماعيلى صفر / 1 بالإسماعيلية

* يوم 30 ديسمبر 2016 تعادلا 1 / 1 بالإسماعيلية ( محمد أبو المجد بوشا )

* يوم 10 يوليو 2017 فاز الإسماعيلى 1 / صفر بالإسكندرية ( محمود متولى من ضربة جزاء )

* يوم 9 سبتمبر 2017 فاز الإسماعيلى 4 / 2 بالإسكندرية ( ديجو كالديرون وموسى كمارا وريتشارد بافور وإبراهيم حسن )

* يوم 13 يناير 2018 تعادلا صفر / صفر بالإسماعيلية

كأس مصر ..

* يوم 29 مايو 2010 تعادلا فى ربع النهائى 1 / 1 ” عبد الله الشحات ” ولكن صعد الإسماعيلى بضربات الترجيح 5 / 3

سجل للإسماعيلى محمد حمص وسوكاى وعمرو السولية وأحمد الجمل وعصام الحضرى

* يوم 5 مايو 2019 خسر الإسماعيلى 1 / 3 ” كريم بامبو ” بعد أن إستمرت للأشواط الإضافية

الجونة



الدورى العام ..

* يوم 25 سبتمبر 2014 فاز الإسماعيلى 2 / 1 بالجونة ( محمد زيكا وجون آنطوى )

سموحة



الدورى العام ..

* يوم 18 يناير 2020 تعادلا 1 / 1 بالإسكندرية ( النامبيى بنسيون شيلونجو فى مرمى فريقه السابق / إبراهيم أبو اليزيد فى مرماه )

* يوم 2 أكتوبر 2020 تعادلا 1 / 1 بالإسماعيلية ( عبد الرحمن مجدى )

* يوم 3 فبراير 2021 خسر الإسماعيلى صفر / 2 بالإسماعيلية.