شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يستعيد إنجازات حسن شحاتة مع الفراعنة وأرقام التتويج بثلاث بطولات أفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرتبط اسم المعلم حسن شحاته، بحقبة تاريخية من إنجازات منتخب الفراعنة ويملك تاريخاً تمتلئ صفحاته بالأرقام القياسية، خلال فتره توليه تدريب الفراعنة، وحرص الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على استعادة ذكريات إنجازات حسن شحاته مع الفراعنة والأرقام التي حققها برفقة المنتخب خلال التتويج بثلاث بطولات أفريقية.

ونشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مجموعة من الصور التي تخلد إنجازات حسن شحاته برفع كأس أفريقيا ثلاث مرات على التوالي، على الحساب الرسمي للكاف على "تويتر"، وعلق قائلا: "حسن شحاتة رفقة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية: توج بثلاثة ألقاب، لعب 18 مباراة وحقق علامة النصر 15 انتصار 3 تعادلات ولم يتلقى أي هزيمة خلال كأس الأمم، سجل 42 هدفًا واستقبل 10 أهداف، وحقق 9 مباريات بشباك نظيفة".



كاف على تويتر

وسجل المعلم حسن شحاته اسمه بحروف من ذهب فى تاريخ الكرة الأفريقية عبر مشوار من الإنجازات والبطولات، لن تنسى من ذاكرة المصريين، لاسيما أنه بات صائد البطولات التاريخى للفراعنة.



القاب شحاته



حسن شحاته يحمل الكاس



كاس 2006

وحقق المعلم إنجازات تاريخية مع الكرة المصرية لم يسبقه إليها أحد في مصر أو قارة إفريقيا، بعدما توج بالثلاثية التاريخية لأمم إفريقيا أعوام 2006 و2008 و2010.

وقاد المعلم منتخب مصر في 86 مباراة، حقق الفوز في 52 و تعادل في 16 و خسر 18، سجل المنتخب تحت قيادته 170 هدفاً، واستقبلت شباكه 80 هدفاً.

وحقق المعلم مع المنتخب عدة ألقاب، أهمها التتويج بلقب بطولة كاس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية أعوام 2006، 2008، 2010، وكذلك دورة الألعاب العربية عام 2007، ودورة حوض وادي النيل عام 2011 .