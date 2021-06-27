شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتفى بأداء أكرم توفيق أمام الترجي: "رجل كبير للمناسبات الكبيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى النادي الأهلى بأداء لاعبه أكرم توفيق، أمام الترجي التونسى في مباراتي الذهاب والإياب بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويثبت أكرم توفيق، أقدامه بقوة للاستمرار في الجبهة اليمنى للقلعة الحمراء في المرحلة المقبلة، بعد تألقه اللافت للنظر أمام الترجي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلى على "تويتر"، صورة اللاعب أكرم توفيق خلال تألقه بمباراة الترجي والتي انتهت بثلاثية نظيفة للأهلى، مصحوبة برسالة له على التألق اللافت في الفترة الأخيرة، قائلة: "رجل كبير للمناسبات الكبيرة".



حساب الاهلى على تويتر

وحرصت الصفحة الرسمية للنادى الأهلي على تهنئة جماهيرها بالتأهل لنهائى دوري أبطال الافريقى بنشر اللقطة التى تجمع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للمارد الأحمر مع محمد مجدى أفشة صانع العاب الفريق والتى وصفها البعض بلقطة "الاستاذ والتلميذ" فى إشارة لحالة الحب التى تجمع المدرب الجنوب افريقى بنجمه المتألق فى الفترة الاخيرة.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من حجز مقعده في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تغلبه على الترجى التونسى في نصف نهائي البطولة ذهابا وإيابا بأربعة أهداف نظيفة، كما عزز الأهلي رقمه كأكثر الأندية الأفريقية في عدد مرات بلوغ نهائي دوري الأبطال للمرة الـ14 في تاريخ مشاركاته بالبطولة، بعدما سبق له الظهور في النهائي القاري في 13 مناسبة.

وعلى مدار 13 نهائيا سابقا للملك المتوج على عرش قارة المواهب نجح في تحقيق اللقب في 9 مناسبات، في رقم قياسي للفريق في عدد مرات التتويج باللقب الأهم في القارة السمراء، واكتفى بالوصيف في 4 مناسبات.

ويأتي ظهور الأهلي في نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة في آخر 5 سنوات، بعدما سجل حضوره في نسخ 2017 و2018 و2020، وفي النسخة الجارية بحثًا عن تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب.