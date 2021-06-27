شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتطلع لثاني انتصاراته بملعب الإسكندرية على حساب سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتضن ملعب الإسكندرية مواجهة الإسماعيلي مع سموحة فى السابعة مساء اليوم الأحد، في إطار الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدورى المحلى، وسبق للإسماعيلى خوض 4 مباريات مع الفريق السكندري على الملعب المذكور سابقا، حيث فاز فى لقاء وتعادل 2 وخسر مواجهة وحيدة ، وله 8 أهداف وعليه 7 أهداف، وحقق كلين شيت في لقاء وحيد.

الدورى العام



* يوم 10 مايو 2011 .. فاز الإسماعيلى 4 / 2 ( حسنى عبد ربه 2 منهم ضربة جزاء وأحمد صديق وعبد الله السعيد )

* يوم 9 يناير 2012 ” موسم ملغى ” خسر الإسماعيلى 1 / 2 ( أحمد على )

* يوم 27 يناير 2015 تعادلا 0 / 0

* يوم 8 يونيه 2016 تعادلا 3 / 3 ( إيمانويل بناهينى وطه عادل وكريم بامبو )

يذكر أن هناك 4 مواجهات أخرى جمعت الفريقين بواقع ” 3 على ملعب برج العرب وواحدة على ملعب المكس.

وعلى صعيد تاريخ اللقاءات فقد جمعت 15 مواجهة الفريقين حيث فاز الإسماعيلى فى 6 مواجهات وتعادل فى مثلهم وخسر 3 مباريات.

وسجل لاعبو الإسماعيلى 25 هدفًا واستقبلت شباك الدراويش 22 هدفًا وحقق كلين شيت فى 3 مباريات.

أهداف الإسماعيلى جاءت عن طريق 18 لاعبًا .. إيمانويل بناهينى ودييجو كالديرون 3 أهداف لكلا منهما ، أحمد على وحسنى عبد ربه وكريم بامبو هدفان لكلا منهما ، أحمد سمير فرج وأحمد صديق وعبد الله السعيد وعمرو السولية وشوقى السعيد ومروان محسن وطه عادل وشكرى نجيب وإبراهيم حسن ولسعد الجزيرى وريتشارد بافور والناميبى بنسيون شيلونجو وعبد الرحمن مجدى هدفًا لكلا منهما.