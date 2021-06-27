شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي .. تقسيمة قوية بين اللاعبين وراحة غدا منعا للإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقسيمة قوية صباح اليوم الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل.

وأدت المجموعة التي خاضت مباراة الترجي التونسي أمس تدريبات استشفائية خفيفة على هامش المران.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم عقب الفوز على الترجي التونسي أمس بثلاثية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وصعد الأهلي إلى الدور النهائي من دوري الأبطال ليواجه كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا يوم 17 من الشهر المقبل بالمغرب.

فيما قرر يتسو موسيماني منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غد الاثنين، منعاً لإصابة لاعبي الفريق بالإجهاد، على أن يستأنف الأهلي تدريباته بعد غدٍ الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة بيراميدز.

ويلتقى الأهلي مع كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى نهائى دورى أبطال أفريقيا ، وعلى مدار 13 نهائيا سابقا للملك المتوج على عرش قارة المواهب نجح فى تحقيق اللقب فى 9 مناسبات، فى رقم قياسى للفريق فى عدد مرات التتويج باللقب الأهم فى القارة السمراء، واكتفى بالوصيف فى 4 مناسبات.

وأكد بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق، أن الأهلى أمامه خطوة واحدة تفصله عن اللقب العاشر، مشيرًا إلى أن فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقى فريق كبير وجدير بالاحترام، كما أنه يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة تفوق جماهير صن داونز، لكن الأخير كان أقوى من كايزر تشيفز خلال آخر عشر سنوات.

وأضاف موسيملنى، "كايزر تشيفز يحتاج إلى الدراسة بشكل جيد، خاصة أنه فريق غامض لا يمكن الحكم على مستواه من نتائج مبارياته، مشددًا على أن الفريق خسر فى وقت سابق أمام فريق صاعد فى جنوب إفريقيا وفاز بعدها على صن داونز".