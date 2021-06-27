أفشة رجل مباراة الأهلي والترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن حساب دوري أبطال إفريقيا عبر تويتر فوز محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي بجائزة رجل المباراة في لقاء الفريق أمام الترجي التونسي في إياب نصف نهائي المسابقة.

واختارت الجماهير عبر "تويتر" أفشة كرجل المباراة بنسبة 47%، متفوقا على زميليه أكرم توفيق ومحمد شريف، والجزائري عبد الرؤوف بن غيث لاعب الترجي.

وتمكن أفشة من صناعة هدفين ليقود الأهلي للفوز على الترجي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت أمس السبت على ملعب "الأهلي we السلام".

وصعد الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال بعد تفوقه على الترجي بنتيجة (4-0) في المجموع، ليواجه كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا يوم 17 من شهر يوليو المقبل بالمغرب.