الأهلي: لا نية لبيع ديانج حاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نفى أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، وجود نية من جانب النادي لبيع المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق، خلال الفترة الحالية.

وقال توفيق، في تصريحات لقناة "أبو ظبي الرياضية" الإماراتية اليوم الأحد، "لا نية لبيع اللاعب ديانج حاليا".

وكان الأهلي تلقى عرضا رسميا من العين الإماراتي بطلب ضم أليو ديانج خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يُذكر أن الأهلي تعاقد مع أليو ديانج (23 عاما) في يوليو 2019 مقابل مليون و100 ألف دولار (18 مليون جنيه)، وقام بتجديد عقده في يناير الماضي ليستمر مع النادي حتى 2026.