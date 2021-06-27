غياب روديجر وجوندوجان عن تدريبات ألمانيا قبل لقاء إنجلترا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 - د ب أ:

غاب اللاعبان أنطونيو روديجير وإلكاي جوندوجان، اليوم الأحد، عن تدريبات المنتخب الألماني لكرة القدم بسبب إصابة الأول بنزلة برد والثاني بجرح في الرأس.

ويمثل غياب اللاعبين صدمة للمدرب يواخيم لوف المدير الفني للمانشافت قبل مباراة الفريق المرتقبة مع المنتخب الإنجليزي بعد غد الثلاثاء في دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأوروبية الحالية (يورو 2020) كونهما من العناصر الأساسية بالفريق.

وكان جيوندوجان أدى تدريبات خفيفة أمس السبت لكنه غاب عن تدريبات الفريق اليوم.

ورغم غيابهما عن التدريبات اليوم ، سيظل اللاعبان ضمن قائمة الفريق المسافرة إلى لندن غدا الاثنين ، حسبما أكد الاتحاد الألماني ، ما يعني أن اللاعب لوكاس كلوسترمان سيكون الوحيد الغائب عن قائمة الفريق في هذه الرحلة.

وفي المقابل ، سيكون توماس مولر لاعب المانشافت جاهزا لهذه المواجهة الصعبة على استاد "ويمبلي" رغم الإصابة التي عانى منها في الركبة.

ويطمح المنتخب الإنجليزي ، الذي لم تستقب شباكه أي هدف في البطولة الحالية حتى الآن ، إلى الفوز بلقبه الثاني فقط في البطولات الكبيرة وهو الأول له منذ 55 عاما وبالتحديد منذ الفوز على أرضه بلقب كأس العالم 1966 .

وصرح مولر إلى "ماجنيتا تي في" قائلا : "نريد بالطبع مواصلة جراح المنتخب الإنجليزي في البطولات" في إشارة للكبوات العديدة التي تعرض لها الفريق الإنجليزي في البطولات الكبيرة على مدار العقود الماضية بعد فوز بلقب مونديال 1966 .

ومنذ خسارته أمام المنتخب الإنجليزي في نهائي مونديال 1966 في مباراة امتدت لوقت إضافي ، فاز المنتخب الألماني بلقب كأس العالم ثلاث مرات في 1974 و1990 و2014 بعدما توج سابقا بلقب المونديال للمرة الأولى في 1954 كما فاز باللقب الأوروبي ثلاث مرات في 1972 و1980 و1996.