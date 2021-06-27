مران الأهلي.. تدريبات منفردة لكهربا بسبب الامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

استأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الأحد بعد الفوز على الترجي التونسي أمس السبت بثلاثية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخاض اللاعبون تقسيمة قوية على ملعب مختار التتش بالجزيرة في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل في الأسبوع الـ27 للدوري المصري.

وأدت المجموعة التي خاضت مباراة الترجي تدريبات استشفائية خفيفة على هامش المران.

وخاض محمود كهربا مرانا منفردا قبل انطلاق مران الفريق الجماعي، وغادر النادي فور الانتهاء من تدريباته، بسبب ارتباطه بأداء الامتحانات.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل مران الفريق.

وقام موسيماني بتهنئة اللاعبين على الفوز على الترجي والصعود إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا.

وقرر موسيماني منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدا الاثنين، على أن يستأنف الأهلي تدريباته بعد غدٍ الثلاثاء.

وصعد الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال ليواجه كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا يوم 17 من شهر يوليو المقبل بالمغرب.