مشاهدة مباراة جوانجزو إيفرجراند وبورت اوثوريتي في بث مباشر بدوري ابطال آسيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة جوانجزو إيفرجراند الصيني وبورت اوثوريتي التايلاندي في الجولة الثانية من دور مجموعات منطقة الشرق بدوري ابطال آسيا، ضمن مباريات اليوم الاحد 27-6-2021.

تقام مباراة جوانجزو إيفرجراند وبورت اوثوريتي على ملعب شانغ ارينا بمدينة بوريرام في تايلاند، بإدارة من الحكم الإيراني “بيجان حيدري”.

يتواجد جوانجزو إيفرجراند وبورت اوثوريتي ضمن المجموعة الخامسة بمجموعات شرق آسيا، والعاشرة بشكلٍ عام، والتي تضم سيريزو أوساكا الياباني، وكيتشي من هونج كونج.

وخسر جوانجزو إيفرجراند في الجولة الأولى أمام سيريزو أوساكا بهدفين نظيفين، كما تعرض بورت اوثوريتي للهزيمة أمام كيتشي بنفس النتيجة.

ويتأهل إلى دور الـ16 عن منطقة الشرق صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات من السادسة وحتى العاشرة.

تنطلق صافرة بداية مباراة جوانجزو إيفرجراند وبورت اوثوريتي اليوم، في تمام الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش صباحًا، 12:00 بتوقيت مصر، 13:00 بتوقيت السعودية، 14:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة جوانجزو إيفرجراند وبورت اوثوريتي في بطولة دوري أبطال آسيا، على قناة Diema Sport HD البلغارية المفتوحة، على القمر الصناعي Hellas Sat 2 بتردد 12271، استقطاب أفقي، ومعدل ترميز 30000.

جوانجزو إيفرجراند 0-3 بورت اوثوريتي

ملعب شانغ ارينا (بوريرام – تايلاند)

دوري ابطال اسيا (دور المجموعات)

انتهت

فاز نادي بورت اوثوريتي على جوانجزو بنتيجة (3-0)، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط من مباراتين، ويتساوى مع سيريزو أوساكا وكيتشي الذين لعبا مباراة واحدة، في حين بقي رصيد الفريق الصيني خاليًا من النقاط.

وسجل اهداف بورت اوثوريتي امام جوانجزو اليوم، كل من الياس دولاه في الدقيقة (21) وباكورن بارمباك (60)، وفيليب رولر (76).