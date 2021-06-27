مشاهدة مباراة سيريزو أوساكا وكيتشي في بث مباشر بدوري ابطال آسيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة سيريزو أوساكا الياباني وكيتشي الهونج كونجي في الجولة الثانية من دور مجموعات منطقة الشرق بدوري ابطال آسيا، ضمن مباريات اليوم الاحد 27-6-2021.

تقام مباراة سيريزو أوساكا وكيتشي على ملعب شانغ ارينا بمدينة بوريرام في تايلاند، حيث يتطلع الفريقين إلى تحقيق الفوز للإنفراد بصدارة المجموعة.

يتواجد سيريزو أوساكا وكيتشي ضمن المجموعة الخامسة بمجموعات شرق آسيا، والعاشرة بشكلٍ عام، والتي تضم جوانجزو إيفرجراند الصيني وبورت اوثوريتي التايلاندي.

وفاز سيريزو أوساكا على جوانجزو إيفرجراند بهدفين نظيفين في الجولة الأولى، كما انتصر كيتشي على بورت اوثوريتي بنفس النتيجة.

ويتأهل إلى دور الـ16 عن منطقة الشرق صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات من السادسة وحتى العاشرة.

تنطلق صافرة بداية مباراة سيريزو أوساكا وكيتشي اليوم، في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة سيريزو أوساكا وكيتشي في بطولة دوري أبطال آسيا، على قناة Nova Sport Bulgaria المشفرة، على القمر الصناعي Hellas Sat 2 بتردد 12688، باستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 30000.