صفقات الاهلي | بالأسماء.. هؤلاء خارج حسابات موسيماني الموسم المُقبل

استقر المدير الفني لفريق الأهلي بيتسو موسيماني، على قائمة الراحلين عن القلعة الحمراء، خلال الميركاتو الصيفي 2021، في إطار الاستعداد للموسم الكروي الجديد.

ونجح الاهلي في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا وضرب موعدًا مع كايزر تشيفز الجنوب افريقي، بعد الفوز على الترجي التونسي بأربعة أهداف دون رد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في نصف النهائي.

وأبلغ المدرب الجنوب افريقي، إدارة النادي الاهلي، بعدم رغبته في استمرار ثنائي الهجوم على الترتيب مروان محسن ووالتر بواليا، بسبب تراجع مستوى الثنائي وعدم تقديم أي إضافة للفريق.

كما طالب موسيماني الإدارة بالبحث عن عروض للثنائي صانع ألعاب الفريق ناصر ماهر والجناح النيجيري جونيور أجاي، في ظل عدم قناعته بمستوى الثنائي ووجود خلاف مع لجنة التخطيط التى ترى أنه لم يمنحهما الفرصة والأنسب استمرارهما مع النادي.

كما خرج مدافع الأهلي سعد سمير من حسابات موسيماني، في ظل عدم مشاركته مع الفريق كثيرًا وغيابه بسبب الإصابات المتكررة، كما أنه يمتلك أكثر من مدافع في هذا المركز.

كما أشار إلى عدم حاجته إلى الظهير الأيسر محمود وحيد، الذي لم يقدم نفسه حتى الآن، في ظل تألق الدولي التونسي علي معلول في هذا المركز ومشاركة أيمن أشرف بدلًا منه حال غيابه.