صفقات ريال مدريد | انشيلوتي يحدد موقفه من كامافينجا!

أكدت تقارير صحفية، أن مدرب نادي ريال مدريد كارلو انشيلوتي ، اتخذ قراره النهائي فيما يتعلق بالتعاقد مع من الدولي الفرنسي إدوارد كامافينجا، لاعب وسط ستاد رين الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وكان كامافينجا على رأس طلبات مدرب ريال مدريد السابق زين الدين زيدان، من أجل تدعيم خط وسط الفريق ، في الميركاتو الصيفي 2020، لكن رحيل زيزو غير خطة النادي الملكي في سوق الانتقالات.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن نادي ستاد رين الفرنسي قد دخل في مفاوضات مع نادي ريال مدريد في وقت سابق ، وطلب الحصول على 50 مليون يورو للموافقة على رحيل كامافينجا، في الميركاتو الصيفي 2021.

زيدان كان المؤيد الأكبر للتعاقد مع كامافينجا ولديه الثقة الكاملة في قدراته، ومع رحيله تغير موقف إدارة ريال مدريد تجاه الصفقة وفضلوا الخروج منها بسبب تكلفة التعاقد العالية معه.

ويعيش ريال مدريد في الوقت الحالي أزمة اقتصادية حادة، تجعله غير قادر على صرف مبالغ طائلة، وتحديد أولوياته من أجل تدعيم الصفوف في الصيف الحالي، وهو ما دفعه لمغادرة سباق كامافينجا.

يُذكر أن هناك العديد من الأندية المهتمة بالتعاقد مع اللاعب الفرنسي صاحب الـ20 عامًا، لعل أبرزها من الدوري الإنجليزي وتحديدًا ناديي مانشستر يونايتد وأرسنال.