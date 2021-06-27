صفقات برشلونة | تحسباً لرحيل نيتو.. كومان يضع عينه على حارس روما

يسعى مدرب نادي برشلونة رومان كومان، لتعزيز حراسة مرمى الفريق الكتالوني، في الميركاتو الصيفي 2021، بحارس نادي روما باو لوبيز، تحسباً لرحيل نيتو.

ويشارك الحارس الألماني أندريه تير شتيجن مع الفريق الكتالوني في التشكيلة الأساسية منذ عدة سنوات، لكن النادي يبحث عن بديل له على دكة الاحتياط للاستعانة به في وقت الأزمات.

ويرغب نيتو الحارس البديل في الرحيل عن برشلونة خلال الميركاتو الصيفي 2021 ، خاصة وأن فرص مشاركته في المباريات قليلة في ظل وجود، مارك أندريه تير شتيجن، الذي يحمي عرين العملاق الكتالوني في جميع البطولات مع المدرب، رونالد كومان.

وفقاً لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن مدرب برشلونة كومان يضع عينه نحو الدوري الإيطالي، وخاصة نادي روما وحارسه، باو لوبيز، الذي سبق له اللعب في إسبانيول وريال بيتيس ومن قبل مع توتنهام.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، على أن برشلونة يقدر مزايا حارس روما ، بجانب أنه لن يكلفه الكثير من الأموال ويمتلك خبرة كبيرة في الدوري الإسباني.

والجدير بالذكر أن، لوبيز يمتلك حاليًا عقدًا ساريًا مع روما حتى يونيو 2024، ولكنه يخضع حاليًا لعملية جراحية في الكتف وقد يرحل هذا الصيف إذا نجح مدربه، جوزيه مورينيو، في ضم مواطنه وحارس مرمى ولفرهامبتون، روي باتريسيو.