شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تحتضن المحطة الثالثة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، تنطلق اليوم الأحد المحطة الثالثة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في مضمار سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية، ضمن أجندة النسخة الثامنة والعشرين.

وتحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتقام بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف استدامة الخطط النموذجية لدولة الإمارات وإعلاء نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، في تشجيع ورعاية الخيل العربي الأصيل.

ويشهد سباق المحطة الإيطالية، مشاركة 9 من نخبة الخيول العربية في إيطاليا وأوروبا، الطامحة لحصد لقب سباق الكأس الغالية الذي يقام لمسافة 2000 متر، ضمن الفئة الثانية المخصصة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، بمجموع جوائز يبلغ 50 ألف يورو.

ويتقدم الترشيحات في قائمة الخيول المشاركة الجواد «حيان» بن «منجز» والفرس «دعوة» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وذلك تحت إشراف المدرب فريدريك سانشيز وقيادة الفارس ايوريتز مونديزبال، كما يتواجد «أميراثافال تنسيس» للمالك ميكيشي جيوفاني بإشراف المدرب فيتابيلي لوسيا وقيادة الفارس بوسا، إلى جانب كل من «آمور» للمالك كلوديا سيرل سيمبليف بإشراف المدرب ناردوزي ماسي والفارس ميغيلي.

وينافس كل من «أنتاريس ديل ما» للمالك فينسينتيللي آنا تيريس بإشراف المدرب أكورا جوليا والفارس أراس، و«آريون» بن «داحس» للمالك هيف محمد بإشراف المدرب برنارد جان والفارس ديمورو، و«بوس دي سالوت» للمالك كلوديا سيرل سيمبليف بإشراف المدرب ناردوزي ماسي والفارس مولاس، كما تتواجد إسطبلات النجيفي بقوة في السباق عبر ممثليها «غرة الزمان»بنت هلال الزمان تحت قيادة الفارس ما سانا، و«نينوى» بنت«داحس» التي يقودها انت فريزو بإشراف المدرب سوك. آل. بوت، وتضم القائمة زيفيرو دي شيا للمالك اسبا بإشراف المدرب أتزوري أدريانو وقيادة الفارس جوداني.

وقال مطر سهيل اليبهوني رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة:«يمثل الوصول للمحطة الإيطالية الثالثة بعد المحطات الافتتاحية الناجحة في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، ترجمة حقيقية لخططنا المستمرة من أجل تحقيق المزيد من المكاسب والمخرجات المثمرة لمسيرة الخيل العربي عبر سلسلة سباقات الكأس الغالية الطامحة لتجسيد خطط الارتقاء بالخيل العربي».

وقال فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: «تعد محطة إيطاليا واحدة من المحطات التي شهدت تطورات كبيرة وارتقت لمستوى مرموق ومتميز عبر بوابة الكأس الغالية التي جذبت نخبة الملاك والمربين وإسطبلات الخيل في إيطاليا وأوروبا للمشاركة في سباقها السنوي، حتى باتت حدثاً مهماً يلتقي فيه الصفوة».