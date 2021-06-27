شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أزمة انضمام صلاح للمنتخب الأولمبي.. لاعبان "صداع" فى رأس شوقي غريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطنى وليفربول الإنجليزي، خرج من حسابات شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى قبل المشاركة فى أولمبياد طوكيو، لتعذر انضمام الفرعون بسبب تمسك ناديه الإنجليزى بخدماته ورفضه الاستغناء عنه فى توقيت إقامة الأولمبياد الشهر المقبل.

ووفقاً لمصدر داخل المنتخب الأولمبى، فهناك 2 لاعبين يشغلان اهتمام شوقى غريب فى الوقت الحالي، وتعد مسألة ضمهما حيوية بالنسبة للمدرب المخضرم نظراً لعدم وجود نجوم فى أماكنهما أو بدائل متعددة لهما بعكس باقى المراكز، وهما أكرم توفيق نجم الأهلى الذى يُجيد فى مركزى لاعب الوسط المدافع والظهير الأيمن ومصطفى محمد نجم هجوم جالطة سراى التركي.

ويجد شوقى غريب صعوبة كبيرة فى ضم الثنائى مصطفى محمد وأكرم توفيق، الأول بسبب تمسك ناديه به ورفضه الاستغناء عنه خلال فترة الأولمبياد والثانى يرفض الأهلى التفريط فيه، خاصة بعد صعود المارد الأحمر للمباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، خاصة بعدما أصبح واحدا من أهم ركائز الفريق الأساسية ومشاركته فى المباراة النهائية تتعارض مع موعد دخول اللاعبين المشاركين فى الأولمبياد الفقاعة الطبية.

وأبدى مسئولو الأهلى موافقتهم على تقديم موعد المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أفريقيا 3 أيام بحيث تقام يوم 14 يوليو المقبل بدلاً من يوم 17 من نفس الشهر وهو الموعد المُحدد سلفاً للمباراة التى ستقام فى المغرب.

وصعد الأهلى للمباراة النهائية بعد تخطيه عقبة الترجى التونسى فيما صعد كايزر تشيفز بعد تخطيه الوداد المغربي، وجاء مقترح تقديم موعد المباراة من المنتخب الأولمبى واتحاد الكرة لكى يتمكن نجوم الأهلى من المشاركة مع المنتخب الأوليمبى فى أولمبياد طوكيو، حيث إنه فى حال إقامة المباراة فى موعدها الأصلى يوم 17 سيتعذر وقتها مشاركة نجوم الأهلى فى الأولمبياد.

وأكد مسئولو الأهلى موافقتهم على المقترح لتدعيم المنتخب الاوليمبى بقيادة شوقى غريب فى مهمتهم الوطنية، مطالبين فى الوقت ذاته مراعاة اتحاد الكرة لذلك خلال وضع ارتباطات الفريق المحلية ببطولة الدورى العام.