شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. حكاية احتراف مدافع الأهلي فى أوروبا "بالعافية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف محمود أبو الدهب، مدافع الأهلى الأسبق، أنه خاض تجربة الإحتراف الخارجى فى النمسا دون إرادته، موضحاً أنه لم يكن يرغب فى خوض تجربة الاحتراف الخارجي، وبالتحديد فى الدورى النمساوي.

وقال أبو الدهب فى تصريحات تليفزيونية سابقة، "احترافى بالنمسا جاء بالصدفة، كان هناك وفد من النادى موجود لمتابعة هشام حنفي، وشاهدني، تحدثت مع هولمان المدير الفنى للأهلى وقتها ورفض الفكرة وأكد لى أننى سوف احترف فى ألمانيا، وهذا أفضل لي".

وأضاف أبو الدهب، "لم أكن أرغب فى الاحتراف من الأساس، ولكن أُجبرت على ذلك، بعدما تحدثت مع الراحل صالح سليم وأبلغته برغبتى فى البقاء، لكنى فوجئت بعدها بإنهاء إجراءات احترافى بالنمسا "بالعافية".