شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات نهائي بطولة الأبطال للاسكواش ومصر تضمن لقبى الرجال والسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مساء اليوم، الأحد، منافسات الدور النهائي ببطولة الأبطال للاسكواش، التى تنظمها أندية وادى دجلة بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار، حيث تقام المنافسات مصرية خالصة سواء فى مباريات السيدات أو الرجال.

وتقام المباراة الأولى بين نوران جوهر لاعبة وادي دجلة المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، وهانيا الحمامي لاعبة هليوبوليس المصنفة الخامسة عالمياً، في تمام السابعة والنصف على الملعب الزجاجي بمول العرب.

بينما تقام المباراة الثانية بين محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا لرجال الاسكواش، ومصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف رقم 12 على العالم، عقب انتهاء المباراة الأولى.

جدير بالذكر أن الثنائي، علي فرج المصنف الأول عالميا للرجال، ونور الشربيني المصنفة الأولى عالميا للسيدات، قد ودعا البطولة من دور المجموعات، كما خرج أيضا من ذلك الدور نفسه مروان الشوربجي المصنف الخامس وحامل اللقب عن النسخة الماضية.

كان مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي، والمصنف رقم 12 على العالم، قد فاز في مباراة الدور نصف النهائي، على منافسه طارق مؤمن المصنف الثالث بشوطين مقابل شوط في مباراة استغرقت 68 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9، 6-11، 11-4.

فيما فاز محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا، على النيوزلاندي بول كول بشوطين مقابل شوط، في مباراة استغرقت 50 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5، 5-11، 11-6.

وكان نوران جوهر قد فازت على النيوزلاندية جويل كينج، في نصف النهائي، بشوطين مقابل شوط في خباراة استغرقت 46 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-2, 10-12, 11-6.

وفازت هانيا الحمامي على منافستها الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الثالثة عالميا بشوطين مقابل شوط في مباراة استغرقت 54 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-6, 3-11, 14-12.