شكرا لقرائتكم خبر عن رومانيا تدعو منتخب ناشئات اليد لدورة دولية ودية يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى منتخب ناشئات مصر لكرة اليد مواليد 2004 دعوة للمشاركة فى دورة دولية ودية فى شهر يوليو المقبل برومانيا، بمشاركة صاحب الأرض ومنتخبى بولندا وكرواتيا، استعدادا لبطولة أفريقيا المحدد لها سبتمبرالمقبل فى غينيا.

وطلب منتخب مصر من نظيره الرومانى صاحب الدعوة إضافة 3 مباريات أخرى فى هذه الدورة كإعداد للمنافسة الأفريقية.

كما خاطب اتحاد كرة اليد مسبقا دول مونتيجرو و كرواتيا ورومانيا لدخول منتخب الناشئات مواليد 2002 معسكر مغلق فى شهر أغسطس المقبل فى إطار الإستعداد لبطولة أفريقيا بغينيا سبتمبر المقبل.

وينتظر مسئولو اتحاد كرة اليد رد أى من الدول الثلاث من أجل إنهاء كافة ترتيبات السفر لخوض المعسكر.

ويواصل منتخب ناشئات اليد مواليد 2002 استعداداته لبطولة أفريقيا المقرر إقامتها سبتمبر المقبل فى غينيا بتدريبات فى المركز الأوليمبى على هامش المعسكر الذى انطلق يوم 27 مايو الماضى ويستمر حتى شهر أغسطس المقبل.

فيما توجه منتخب رجال اليد إلى إسبانيا أمس لخوض معسكر مغلق، يتخلله مباريات ودية دولية فى إطار الاستعداد لأولمبياد طوكيو 2021، ويبدأ منتخب اليد مواجهاته بالأولمبياد فى الثانية عشرة والنصف ظهر يوم 24 يوليو القادم بمواجهة البرتغال، حيث تضم مجموعة الفراعنة أيضا منتخبات كل من: الدنمارك واليابان والسويد والبحرين.