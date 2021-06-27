شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يخوض مرانا انفراديا فى الأهلي بسبب "الامتحانات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانا منفردا صباح اليوم، الأحد، قبل انطلاق مران الفريق الجماعي، وغادر اللاعب النادى فور الانتهاء من تدريباته بسبب ارتباطه بأداء الامتحانات.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد الفوز على الترجي التونسي أمس بثلاثية نظيفة فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تدريباته فى الحادية عشرة صباح اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها التاسعة مساء الخميس المقبل باستاد الأهلى بالسلام فى الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، وفاز الأهلى على الترجى التونسى بثلاثية نظيفة ليتأهل إلى المباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا بنتيجة 4-0 فى مجموع مواجهاتى الذهاب والعودة.

ويلتقى الأهلي مع كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وعلى مدار 13 نهائيا سابقا للملك المتوج على عرش قارة المواهب نجح فى تحقيق اللقب فى 9 مناسبات، فى رقم قياسى للفريق فى عدد مرات التتويج باللقب الأهم فى القارة السمراء، واكتفى بالوصيف فى 4 مناسبات.

وأكد بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق، أن الأهلى أمامه خطوة واحدة تفصله عن اللقب العاشر، مشيرًا إلى أن فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقى فريق كبير وجدير بالاحترام، كما أنه يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة تفوق جماهير صن داونز، لكن الأخير كان أقوى من كايزر تشيفز خلال آخر عشر سنوات.

وأضاف موسيملنى، "كايزر تشيفز يحتاج إلى الدراسة بشكل جيد، خاصة أنه فريق غامض لا يمكن الحكم على مستواه من نتائج مبارياته، مشددًا على أن الفريق خسر فى وقت سابق أمام فريق صاعد فى جنوب إفريقيا وفاز بعدها على صن داونز".