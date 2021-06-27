شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يوافق على تقديم موعد نهائي أفريقيا 3 أيام دعماً للمنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى مسئولو النادى الأهلى موافقتهم على تقديم موعد المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أفريقيا 3 أيام، بحيث تقام يوم 14 يوليو المقبل بدلاً من 17 من نفس الشهر، وهو الموعد المُحدد سلفاً للمباراة التى ستقام فى المغرب، وصعد الأهلى للمباراة النهائية بعد تخطيه عقبة الترجى التونسي، فيما صعد كايزر تشيفز بعد تخطيه الوداد المغربي.

وجاء مقترح تقديم موعد المباراة من المنتخب الأوليمبى واتحاد الكرة، لكى يتمكن نجوم الأهلى من المشاركة مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو، حيث إنه فى حال إقامة المباراة فى موعدها الأصلى يوم 17 سيتعذر وقتها مشاركة نجوم الأهلى فى الأولمبياد، وأكد مسئولو الأهلى موافقتهم على المقترح لتدعيم المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب فى مهمتهم الوطنية، مطالبين فى الوقت ذاته مراعاة اتحاد الكرة لذلك خلال وضع ارتباطات الفريق المحلية ببطولة الدورى العام.

وتعد هذه هى المرة الثالثة التى يواجه فيها الأهلى منافساً من جنوب أفريقيا فى النهائى الأفريقى، ففى نسخة 2001 التقى الأهلى مع صن داونز الجنوب أفريقى فى نهائى دورى الأبطال، حيث تعادل الفريقان فى مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا بنتيجة 1-1، بينما فاز الأهلى فى مباراة العودة بالقاهرة بنتيجة 3-صفر وتوج باللقب، وفى نسخة 2013 التقى الأهلى مع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، حيث تعادل الفريقان بنتيجة 1-1 فى مباراة الذهاب بجنوب إفريقيا، بينما فاز الأهلى فى مباراة العودة بنتيجة 2-صفر ليتوج باللقب ايضاً.

ويأتى ظهور الأهلى فى نهائى دورى الأبطال للمرة الرابعة فى آخر 5 سنوات، بعدما سجل حضوره فى نسخ 2017 و2018 و2020، وفى النسخة الجارية بحثًا عن تعزيز رقمه القياسى فى عدد مرات الفوز باللقب.