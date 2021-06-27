شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. موسيماني يهنئ لاعبيه بالتأهل لنهائي أفريقيا فى جلسة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل مران الفريق صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

وقبل انطلاق المباراة، قدم موسيمانى التهنئة للاعبى بالفوز على الترجى التونسى أمس والصعود إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا لمواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا.

واستأنف الأهلى تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها الأول من يوليو المقبل فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

ويراقب الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مباراة بيراميدز والرجاء المغربى، المقرر لها التاسعة مساء اليوم، الأحد، على ملعب محمد الخامس بكازبلانكا فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السماوى قبل ملاقاته بالدوري.

ويلتقى الأهلي مع نظيره كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وعلى مدار 13 نهائيا سابقا للملك المتوج على عرش قارة المواهب نجح فى تحقيق اللقب فى 9 مناسبات، فى رقم قياسى للفريق فى عدد مرات التتويج باللقب الأهم فى القارة السمراء، واكتفى بالوصيف فى 4 مناسبات.