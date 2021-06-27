شكرا لقرائتكم خبر عن موعد المباراة الحاسمة بين الزمالك والاتحاد السكندري في نهائي دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق كرة السلة بنادى الزمالك مع الاتحاد السكندرى فى المباراة الحاسمة بين الفريقين لتحديد بطل لقب دروى السوبر، فى اللقاء الذى سيقام بصالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.



نهائى السلة

موعد مباراة الزمالك والاتحاد في نهائى الدورى

تقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى غدا، الاثنين، فى السابعة مساءً، دون حضور جماهيرى، وفقا لقرار لحنة المسابقات باتحاد كرة السلة.



والتر هودج

القنوات الناقلة لنهائى دورى السلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى نهائي دورى سوبر السلة، على قنوات أون تايم سبورت، خاصة وأنها حاصلة على حقوق بث وإذاعة المباريات.



مباراة الاتحاد و الزمالك

وتساوى فريقا الزمالك والاتحاد السكندرى في عدد مرات الفوز، بالمباريات التي تم خوضها بمنافساتbest of 5 ، حيث تعادلا 2/2 في المباريات الأربعة التي تم خوضها منذ انطلاق الدور النهائي، وتعد مباراة الغد هي الحاسمة للقب الدورى هذا الموسم.

وسبق وفاز الاتحاد في المباراة الأولى بنتيجة 83/56 فيما فاز الزمالك في المباراة الثانية بنتيجة 70/80 والثالثة بنتيجة 74/69.