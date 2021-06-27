شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني ردا على دعم متعب للأهلي لتحقيق العاشرة: "نتمنى لك الشفاء يا أخي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عماد متعب، مهاجم الأهلى السابق، على دعم لاعبي المارد الأحمر بعد مواجهة الترجى التونسى في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكتب عبر حسابه الرسمي على توتير، "العاشرة يا رجالة"، ورد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، معبراً عن سعادته بالفوز على الترجي التونسي فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومتمنيا الشفاء لعماد متعب قائلا:" وأتمنى لك الشفاء والراحة.. أخي نتمنى لك الشفاء العاجل".



موسيمانى

وضرب النادي الأهلى موعدا في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي الذى تأهل للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، وتأهل الأهلى بعد الفوز على الترجي التونسي ذهابا بهدف دون رد وإيابا بثلاثية بيضاء، فيما تأهل كايزر تشيفز على حساب الوداد البيضاوي المغربي بالفوز عليه ذهابا بهدف دون رد والتعادل السلبي في مباراة الإياب.

وسيقام نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 يوم 17 يوليو المقبل، فى ملعب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء.

وتعد هذه هى المرة الثالثة التى يواجه فيها الاهلى منافس من جنوب افريقيا فى النهائى الافريقى، ففى نسخة 2001 التقى الاهلى مع صن داونز الجنوب أفريقى فى نهائى دوري الأبطال، حيث تعادل الفريقان في مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا بنتيجة 1-1، بينما فاز الأهلي في مباراة العودة بالقاهرة بنتيجة 3-صفر ليتوج باللقب.

جدير بالذكر أن عماد متعب نجم الأهلى والمنتخب السابق يمر بأزمة صحية، بعدما أعلن أنه سيسافر إلى أوروبا عندما تستقر الأمور بالنسبة لكورونا لإجراء بعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على صحته.