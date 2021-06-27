شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن مباراة سموحة والإسماعيلى باستاد الإسكندرية فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه سموحة نظيره الإسماعيلى فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة مثيرة للفريقين نلقى الضوء على كواليسها فى السطور التالية..

1_يحتل سموحة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعدما خاض 26 مباراة فاز في 8 مباريات وتعادل في 16 لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 43 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً.

2_يحتل الإسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 32 نقطة جمعها من 25 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل فى مثلها وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبوه 31 هدفاً وتلقت شباكهم مثلها ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع بيراميدز.

3_يدخل سموحة مباراة الليلة بعد التعادل مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق في الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة فيما فاز الدراويش على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة.

4_اختارت لجنة الحكام طاقم تحكيم لمباراة سموحة والإسماعيلى مكونا من: "أمين عمر"حكم ساحة"- مصطفى عطيه"مساعد أول"- أحمد الكيال"مساعد ثان'- إسلام راشد' حكم رابع" -محمد عباس" حكم فيديو"-عمرو عايد" مساعد حكم فيديو"

5_على صعيد تاريخ اللقاءات فقد جمعت 15 مواجهة الفريقين حيث فاز الإسماعيلى فى 6 مواجهات وتعادل فى مثلهم وخسر 3 مباريات ، وسجل لاعبو الإسماعيلى 25 هدفًا واستقبلت شباك الدراويش 22 هدفًا وحقق كلين شيت فى 3 مباريات.

6_أهداف الإسماعيلى جاءت عن طريق 18 لاعبًا .. إيمانويل بناهينى ودييجو كالديرون 3 أهداف لكلا منهما ، أحمد على وحسنى عبد ربه وكريم بامبو هدفان لكلا منهما ، أحمد سمير فرج وأحمد صديق وعبد الله السعيد وعمرو السولية وشوقى السعيد ومروان محسن وطه عادل وشكرى نجيب وإبراهيم حسن ولسعد الجزيرى وريتشارد بافور والناميبى بنسيون شيلونجو وعبد الرحمن مجدى هدفًا لكلا منهما.

7_يضم الدراويش فى قائمته الحالية ثلاثة لاعبين سبق لهم اللعب بقميص سموحة وهم ..محمد صبحى لعب بقميص سموحة .. 17 مباراة فى الدورى العام ولم يشارك فى كأس مصر أو دورى أبطال أفريقيا بواقع 1530 دقيقة ، ومنى مرماه 22 هدفًا وحقق كلين شيت فى 4 لقاءات ، بينما شارك شيلونجو مع الفريق السكندرى فى 13 مباراة ” 12 فى الدورى العام ومواجهة وحيدة فى كأس مصر ” بواقع 864 دقيقة سجل 4 أهداف وصنع هدفًا ، فهو يعد اللاعب الوحيد الذى سجل بقميص الفريقين خلال مبارياتهما ، أحمد مصطفى فقد خاض 7 مباريات فى الدورى العام بواقع 341 دقيقة ولم يسجل.