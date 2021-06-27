بالفيديو .. أهلي "كرويف" يقيم حفلة على شرف الترجي في هدف الشحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

في واحد من أجمل أهداف الأهلي هذا العام استهلم الفريق الأحمر تعاليم الهولندي الأسطوري الراحل يوهان كرويف المدير الفني السابق في برشلونة في تسجل الهدف الثالث في الترجي ببراعة منقطعة النظير.

ومزج نجوم الأهلي ما بين أسلوب الكرة الشاملة الذي يقصد به تبادل المراكز بين اللاعبين وعدم التقيد بها والتيكي تاكا الذي يعرف بمداورة الكرة بسرعة وبلمسات واحدة في هدف من 16 لمسة سجلها حسين الشحات.

وتحول في اللقطة على معلول الظهير الأيسر إلي جناح أيسر وتبادل مراكزه مع أجايي الجناح الذي عاد للخلف ثم قفشة صانع الألعاب عاد إلى وسط الملعب وتحول حسين الشحات إلي مهاجم لينهي سلسلة من التمريرات السريعة والمتقنة حملة توقيع محمد مجدي قفشة.

وسحق الأهلي منافسه الترجي بثلاثية نظيفة ليتأهل إلي نهائي دوري أبطال أفريقيا ليواجه كايرزتشيفر الجنوب أفريقي يوم الـ 17 من يوليو القادم على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.