"موسيماني المفروض كان يعمل شقلبظات".. رضا عبد العال يعلق على مباراة الأهلي والترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك الأسبق إنه كان ينتظر رد فعل أكثر قوة من الأهلي خلال مواجهة الترجي التونسي بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي على الترجي بثلاثية نظيفة مساء أمس السبت ليتأهل العملاق الأحمر لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 4-0 بمجموع اللقاءين.

وأضاف رضا عبد العال " ماكنتش مبسوط من الأداء لو موسيماني كان سجل الأهداف الـ 3 قبل الطرد كنت أرفعله القبعة".

وتابع "المفروض كان موسيماني يعمل شقلبظات ، الترجي ما فيهوش لعيب يقلق والأهلي المفروض كان يستعرض".

وأنهى " بعيداً عن النتيجة الأداء كان غير مقنع".