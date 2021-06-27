قرار جديد من الأهلي بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن الأهلي أن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، قرر عدم السماح للاعبي الفريق بالظهور في كافة وسائل الإعلام حتى الانتهاء من خوض المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي، إن هذا القرار لزيادة أجواء التركيز، خاصةً أن الفريق سيخوض العديد من مباريات الدوري بشكل مضغوط خلال الأيام المقبلة.

ويستعد الأهلي حاليا لمواجهة بيراميدز يوم الخميس المقبل في الأسبوع الـ27 للدوري، ثم سيواجه كلا من سموحة، المقاولون العرب ومصر المقاصة قبل خوض نهائي إفريقيا أمام كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا.

وسيتوجه الأهلي إلى المغرب لملاقاة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال المحدد له يوم 17 يوليو المقبل.

وفاز الأهلي على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة، ليتأهل إلى المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا بنتيجة 4-0 في مجموع لقائي الذهاب والعودة.

يُذكر أن تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية للموسم الثاني على التوالي والـ14 في تاريخه جاء بعدما تمكن من تحقيق لقب النسخة الماضية من دوري الأبطال على حساب الزمالك بنتيجة 2-1 في نهائي القرن.