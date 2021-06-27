تعرف على الموعد والقناة الناقلة لمباراة الرجاء وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مباراة هامة في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الرجاء المغربي وبيراميدز في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وكانت مباراة الذهاب التي استضافها بيراميدز في ملعب الدفاع الجوي قد انتهت بالتعادل السلبي خلال اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الأحد الماضي.

وتُنقل المباراة التي يحتضنها مركب محمد الخامس بكازبلانكا عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق سوار الذهب.

ويسعى بيراميدز لحسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية من المغرب، حيث أصبح مطالبا بتحقيق الفوز أو العودة بتعادل إيجابي لحجز مقعده في النهائي للمرة الثانية تواليا.

وضمت قائمة بيراميدز 22 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي.

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر.

وفي الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس.