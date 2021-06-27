بالمواعيد.. مباراتان في الدوري.. وتحدي بلجيكا والبرتغال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تُستأنف اليوم الأحد مباريات الأسبوع الـ27 من بطولة الدوري المصري الممتاز، بجانب دور الـ16 لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

ويلعب بيراميدز أمام الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي الكونفدرالية بعد انتهاء لقاء الذهاب في مصر بالتعادل السلبي.

وفي كوبا أمريكا، يلتقي المنتخب البرازيلي أمام نظيره الإكوادوري.

ونستعرض في السطور التالية جدول مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

الدوري المصري (الأسبوع الـ27):

17:00.. طلائع الجيش والبنك الأهلي.. ON Time Sports 2 HD.

19:00.. سموحة والإسماعيلي.. ON Time Sports 1 HD.

يورو 2020 (دور الـ16):

18:00.. هولندا والتشيك.. beIN Sports HD 1 Max.

21:00.. بلجيكا والبرتغال.. beIN Sports HD 1 Max.

الكونفدرالية (إياب نصف النهائي):

21:00.. شبيبة القبائل الجزائري والقطن الكاميروني.. beIN Sports HD 3.

21:00.. الرجاء المغربي وبيراميدز.. beIN Sports 1 HD Premium.

كوبا أمريكا (دور المجموعات):

23:00.. الإكوادور والبرازيل.. beIN Sports HD 5 Max.

23:00.. فنزويلا وبيرو.. beIN Sports HD 6 Max.

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