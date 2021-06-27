قائمة الزمالك للقاء المقاصة.. غياب عواد وحازم إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة مصر للمقاصة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع المقاصة، مساء غد الاثنين على ملعب الجيش بالسويس في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري.

وشهدت القائمة غياب محمد عواد حارس المرمى وحازم إمام الظهير الأيمن للفريق.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل

خط الدفاع : حمزة المثلوثي وأحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح.

خط الوسط : طارق حامد ومحمد أشرف روقا وإمام عاشور وإسلام جابر ومحمود عبد العزيز وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري ومروان حمدي.

جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 58 نقطة من 26 جولة، بينما يتواجد المقاصة في المركز السابع برصيد 36 نقطة من 25 جولة.