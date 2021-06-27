مصدر بالزمالك يوضح سبب استبعاد محمد عواد من مباراة المقاصة

استبعد المدير الفني لفريق الزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون، حارس الفريق محمد عواد، من قائمة الأبيض اليوم الأحد، لمواجهة مصر المقاصة ببطولة الدوري المصري.

ويلتقي فريق الزمالك بنظيره مصر المقاصة، في السابعة مساء الغد الإثنين بتوقيت القاهرة، في المباراة التي ستقام على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح مصدر من الزمالك في تصريحات خاصة لـ”الخليج 365” أن سبب استبعاد عواد من مباراة المقاصة لأسباب فنية وليس لأي إصابة، مشيرًا إلى أن الحارس تدرب بشكل طبيعي بعد المباراة الماضية بكأس مصر أمام مصر للمقاصة.

وأكد المصدر أن كارتيرون سيعتمد خلال الفترة المُقبلة على الحارس محمود جنش مرة أخرى، مع مشاركة محمد أبوجبل في بعض المباريات حال إتاحة الفرصة، في ظل خروج عواد من حساباته.

وكان كارتيرون استبعد محمد عواد قبل انطلاق مباراة أسوان قبل الأخيرة، واستدعى محمد أبوجبل بدلًا منه، لكنه تواجد في قائمة المباراة الماضية أمام المقاصة بكأس مصر وجلس على مقاعد البدلاء.