صفقات ريال مدريد | مفتاح بيريز للتوقيع مع مبابي

يعد الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، هو الهدف الأساسي أمام ريال مدريد الإسباني من أجل تعزيز الخط الأمامي خلال الميركاتو الصيفي 2021، إذ يراهن فلورنتينو بيريز على “لعبة الوقت” لنيل مراده.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية:”أن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز يعد أحد الخبراء في التعاقد مع كبار النجوم، حيث يدرك تمامًا أن مشوار اللاعب حاليا رفقة منتخب بلاده فرنسا في بطولة يورو 2020، قد يكون أمرا حاسماً، لذا وجب الانتظار”.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن بيريز يتعامل مع مثل هذه الصفقات عن طريق لعبته الصبر، ومعرفة متى يتوقف، ومتى يتخذ خطوات في الاتجاه الصحيح، خاصة وأن منافسه هو باريس سان جيرمان، الذي يملك نفوذًا كبيرًا ولن يكون من الحكمة الدخول معه في حرب.

وأضافت الصحيفة :” أن رئيس ريال مدريد سيستخدم الطريقة المثالية التي حصل من خلالها على الصفقات العظيمة” .

وتابعت الصحيفة الإسبانية :” أن بيريز ينتظر حاليًا إشارة من مبابي أو تصريح، وبمجرد أن يحصل على إشارة علانية منه، تؤكد رغبته في ارتداء قميص الميرينجي فسيتحرك بناء عليها ويحاول الحصول على توقيعه”.

والجدير بالذكر أن، مبابي لو استمر في الضغط على باريس سان جيرمان، كما يفعل الآن بإعلانه التركيز مع منتخب فرنسا، عوضًا عن التجديد مع فريقه، فإن ريال مدريد سيتحرك للظفر بخدماته، إذ يبقى سوق الانتقالات ممتدًا حتى 31 أغسطس.