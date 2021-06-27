- 1/2
- 2/2
لم تتوصل إدارة نادي النصر السعودي إلى اتفاق مع الظهير الأيسر الكوري الجنوبي كيم جين سو، من أجل إعارته إلى ناديه السابق جيونبوك هونداي الكوري، أو منحه مخالصة مالية.
وتناولت تقارير صحفية سعودية مؤخرًا، اقتراب جين سو من العودة مرة أخرى إلى ناديه السابق جيونبوك هيونداي على سبيل الإعارة، في ظل رغبة النصر في بيعه أو إعارته؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها وأبعدته عن الملاعب.
وأوضحت صحيفة الرياضية أنه من المتوقع غلق ملف اللاعب الكوري خلال الأيام المقبلة، لافتة إلى عدم وجود صعوبة في إنهاء التعاقد معه، لكنها مجرد مفاوضات قد تأخذ وقتًا.
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة العالمي قد تمنحه جزءًا من راتبه السنوي، الذي يقدَّر بنحو 1.8 مليون دولار، مع السماح له بالعودة إلى جيونبوك، حيث ينتهي عقده مع النصر في يونيو من العام المقبل.
ويتبقى على عقد الكوري الجنوبي كيم جين سو مع النصر موسم آخر، بعدما تعاقد معه العالمي في الصيف الماضي، قادمًا من نادي جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي لمدة موسمين.
وتعرض كيم جين سو للإصابة في مباراة النصر أمام الرائد ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بوتر إخيليس، وعلى إثرها تبين غيابه عن العالمي إلى شهر أغسطس المقبل، على أقل تقدير.
كانت هذه تفاصيل خبر صفقات النصر | فشل المفاوضات مع جين سو لإعارته إلى جيونبوك الكوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.