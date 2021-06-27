غموض مستقبل الشعباني مع الترجي بعد الهزيمة من الاهلي

يحوم الغموض حول مستقبل المدير الفني للترجي الرياضي التونسي معين الشعباني، مع الفريق بعد الخروج من دوري أبطال افريقيا أمام الأهلي، أمس السبت.

وودع الترجي دوري أبطال افريقيا من دور نصف النهائي، بعد الخسارة أمام الأهلي بهدف نظيف في لقاء الذهاب وبثلاثية نظيفة في الإياب، ليتأهل الأحمر للنهائي بعد الفوز برباعية بمجموع المباراتين.

ونجح الشعباني في التتويج ببطولة الدوري التونسي بـ60 نقطة بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه، لكنه خرج مبكرًا من كأس تونس من دور الـ32 أمام النجم الساحلي بعد الخسارة بهدف دون رد، بالإضافة إلى الخروج من دوري الأبطال.

وأشارت تقارير تونسية إلى أن الشعباني ألمح إلى إمكانية عدم استمراره مع غول أفريقيا عقب الخسارة من الأهلي، قائلًا:” أعطيت أقصى ما يمكن للترجي.. لن أبقى مدى الحياة في الترجي هذه سنة الحياة، لكن أبقى دائما ابن الترجي”.

ونجح الشعباني صاحب الـ39 عامًا في حصد 7 ألقاب في فترة زمنية قصيرة مع الترجي، وتحديدًا منذ تعيينه مدربًا أولًا للفريق في شهر أكتوبر من عام 2018، وفاز بدوري أبطال أفريقيا على الأهلي (4-3) بمجموع المباراتين، ليصبح أصغر مدرب يفوز بالبطولة.