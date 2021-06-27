الميركاتو الصيفي 2021 | راموس يبحث عن منزل بجوار ناديه الجديد

يبدو أن الدولي الإسباني سيرخيو راموس قائد ريال مدريد السابق، على بعد خطوة واحدة من حسم وجهته الجديدة، خلال الميركاتو الصيفي 2021، بالانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان، بعد رحيله عن ملعب بيرنابيو.

وفقاً للتقارير الصحفية، فإن كل الطرق تقود راموس إلى الانتقال إلى باريس سان جيرمان بعد خلافه مع رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز حول عرض التجديد.

وكان نادي ريال مدريد الإسباني قد أعلن في وقت سابق، رحيل قائد الفريق سيرجيو راموس عن ملعب سانتياجو بيرنابيو، بعد 15 عاماً من العطاء والإنجازات.

وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية، فإن وصول راموس لباريس أصبح أكيداً، مع ترحيب كبير من المدرب الأرجنتيني موريسيو بوتشيتينو.

وأكدت الصحيفة الكتالونية، على أن راموس يُكثف بحثه عن منزل في العاصمة الفرنسية باريس في الأيام الأخيرة، وهذا يشير إلى أن سيرجيو سيقضي هو وعائلته السنوات القليلة القادمة في باريس، مع وجود اتفاق بالفعل مع النادي الفرنسي العاصمي.

والجدير بالذكر، أن نادي باريس سان جيرمان قد أظهر في وقت سابق استعداه لتحمل راتب وطلبات راموس المالية، ويُمكن الإعلان عن اتفاقية انتقاله إلى البي إس جي خلال الأيام القليلة المقبلة.