كيف يرى موسيماني نهائي أفريقيا أمام كايزر تشيفز؟

علق المدير الفني لفريق الأهلي بيتسو موسيماني، على نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد تأهل الفريقان للمباراة النهائية على حساب الوداد المغربي والترجي التونسي.

وفاز الأهلي على الترجي في مباراة الذهاب بهدف دون رد، ليؤكد استحقاقه بالتأهل للمباراة النهائية بالتغلب برباعية نظيفة في مجموع المباراتين، فيما هزم كايزر تشيفز نظيره الوداد المغربي، بهدف نظيف في الذهاب، وفرض التعادل السلبي نفسه على نتيجة مباراة العودة، ليضرب موعدًا مع الأهلي.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقين في النهائي، الذي تستضيفه المغرب في السابع عشر من يوليو المقبل، ولم يسبق أن تقابلا إلا مرة وحيدة في نهائي كأس السوبر الأفريقي 2002 وفاز الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف.

من جانبه قال بيتسو موسيماني، إن كايزر تشيفز الجنوب إفريقي فريق كبير وجدير بالاحترام، كما أنه يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة تفوق جماهير صن داونز، مشددًا على أن الأخير خلال آخر عشر سنوات كان أقوى من كايزر تشيفز، لكن الأهلي أمامه خطوة واحدة تفصله عن اللقب العاشر.

وتابع حديثه: “كايزر تشيفز يحتاج إلى الدراسة بشكل جيد، خاصة أنه فريق غامض لا يمكن الحكم على مستواه من نتائج مبارياته، وخسر في وقت سابق أمام فريق صاعد في جنوب أفريقيا وفاز بعدها على صن داونز“.