صفقات ميلان | يوفتيش يقترب من سان سيرو

أكدت تقارير صحفية، أن نادي إي سي ميلان زاد اهتمامه مؤخراً بالتعاقد مع مهاجم فريق ريال مدريد الدولي الصربي لوكا يوفيتش، على سبيل الإعارة، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وبحسب صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت”، فإن الهدف الأساسي الذي يبحث عنه ميلان، في الميركاتو الصيفي 2021، هو التعاقد مع مهاجم جديد لكي يكون مساند للسويدي زلاتان إبراهيموفيتش بالموسم الجديد.

وقالت الصحيفة الإيطالية:” أن هدف ميلان الأول، هو الحصول على خدمات الفرنسي أوليفيه جيرو، مهاجم تشيلسي، والذي حسم مفاوضاته مع النادي الإيطالي، بالتوقيع لمدة موسمين، لكن سيتوجب عليه اولًا تحرير نفسه من البلوز بشكل مجاني لكي تتم الصفقة”.

وأضافت الصحيفة الإيطالية:” أن لوكا يوفيتش هو الخيار الثاني، بعد أوليفيه جيرو، في حال لم تكتمل الصفقة، ولن يكون مهاجم ريال مدريد مكلف على إدارة ميلان، وخاصة أن اللاعب خارج حسابات مدرب الميرنجي كارلو أنشيلوتي في الموسم المقبل.

سيسعى ميلان للتعاقد مع يوفيتش صاحب الـ23 عامًا على سبيل الإعارة مع إضافة بند أحقية الشراء.

وكان المهاجم الصربي قد لعب الموسم الماضي معارًا في صفوف إينتراخت فرانكفورت، وخاض 18 مباراة بالدوري الألماني، وتمكن من تسجيل 4 أهداف وقام بصناعة هدفين.

وتعاقد ريال مدريد مع يوفيتش في 2019 مقابل 60 مليون يورو، ولكن اللاعب فشل في إثبات نفسه، كما لم يحصل على الفرصة الكاملة.