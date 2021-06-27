خاص | حفيظ دراجي يوضح أسباب فوز الاهلي على الترجي

أوضح الملعق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، أسباب خسارة الترجي التونسي أمام الأهلي، ذهابًا وإيابًا، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا؛ ليتأهل المارد الأحمر إلى نهائي البطولة لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وعلق حفيظ دراجي على مباراة أمس السبت والتي جمعت بين الأهلي والترجي، على ملعب السلام، وخسرها الأخير بثلاثية نظيفة من تسجيل علي معلول ومحمد شريف وحسين الشحات.

وقال دراجي في تصريحات خاصة لـ”الخليج 365”: “المباراة كانت في اتجاه واحد والترجي ظهر ضعيفًا مثلما كان في الذهاب، والأهلي أكد قوته وانه الأفضل، نتيجة المباراتين كانت ممكن تكون أثقل وأكبر، أسباب الخسارة تكمن في قوة الأهلي هذا الموسم وضعف الترجي بدنيا وفنيا، فظهر ضعيفًا في كلا المواجهتين “.

وتابع حديثه: “ضربة الجزاء كانت نقطة تحول المباراة وتقدير الحكم إنها ركلة جزاء، لأن إلياس الشيتي تعمد عرقلة طاهر محمد طاهر داخل المنطقة، مبروك للنادي الأهلي يستحق الوصول للنهائي”.

وأكمل: “ما فعله بيتسو موسيماني مع الأهلي في 8 أشهر إنجاز كبير الفوز بدوري أبطال أفريقيا وكأس مصر والسوبر المصري والسوبر الأفريقي والأن التأهل للنهائي، والظروف سمحت له أن يفرض أسلوبه وشخصيته مع الفريق ويوصل به بهذا المستوى، ولست من هواة المقارنة لكن مانويل جوزيه حقق مسيرة رائعة وهو أيضا بداية رائعة”.