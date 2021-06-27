الوداد المغربي يستقر على إقالة البنزرتي بعد توديع دوري أبطال أفريقيا

استقرت إدارة نادي الوداد المغربي برئاسة سعيد الناصيري على إقالة المدير الفني للفريق فوزي البزرتي؛ وذلك بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وودع الوداد دوري أبطال أفريقيا من نصف النهائي، بعد الخسارة في مباراة الذهاب أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بهدف دون رد على ملعبه، وفشل في تسجيل أي هدف في لقاء الإياب خارج الديار لينتهي بالتعادل السلبي.

وتطيح إدارة نادي الوداد الرياضي بالمدرب التونسي، بعد خوض الجولة 30 من البطولة الإحترافية (الدوري المغربي) بغض النظر عن تحقيقه لقب البطولة أو كأس العرش، حسبما ورد بموقع سبورت 7 المغربي.

واتخذت إدارة نادي الوداد الرياضي موقفها النهائي بخصوص استمرار فوزي البنزرتي من عدمه بعد إقصائه من دوري الأبطال، وتراجع سعيد الناصيري عن فكرة تجديد عقد المدرب التونسي، بالإضافة إلى تسريب أخبار حول دخوله في مفاوضات مع فريق مصري لتدريبه الموسم المُقبل، ليبدأ الفريق الودادي بشكل مبكر رحلة البحث عن مدرب جديد.

ويتصدر الوداد المغربي بطولة الدوري برصيد 51 نقطة جمعهم من 23 مباراة، بفارق 3 نقاط عن الرجاء صاحب المركز الثاني.