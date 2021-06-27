محمد يوسف نجم الأهلى السابق ينعى وفاة والد زوجته

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد يوسف نجم النادى الأهلى السابق، على تقديم نعى فى وفاة والد زوجته عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " ، وسط تقديم واجب العزاء من جانب كل محبيه وأصدقاؤه.

وكتب محمد يوسف عبر صفحته الشخصية: "البقاء لله إن لله وإن إليه راجعون توفي إلي رحمه الله والد زوجتي الوكيل محمد شكري عبد الجواد وستقام صلاة الجنازه عقب صلاة العصر بمسجد فاطمه الشربتلي بالتجمع الخامس نسألكم الدعاء".

لعب محمد يوسف للفريق الأول للنادى الأهلى عام "1989-1990" تحت قيادة محمود السايس، واستمر حتى احتراف موسم "1999-2000" فى الدورى التركى، عاد إلى إنبى بداية ظهوره فى الأضواء حتى اعتزاله عام "2004

لعب يوسف مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد برشلونة "1992"، وحقق لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية "بوركينا فاسو 1998"، وشارك فى كأس العالم للقارات "المكسيك 1999".

لعب فى الأهلى "10" مواسم حقق خلالها "6" بطولات دورى ممتاز أعوام (1993–94، 1994–95، 1995–96، 1996–97، 1997–98 و1998–99)، و"4" كأس مصر، وبطولة كأس الاتحاد، وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، و"4" بطولات عربية، لعب بصفوف الأحمر أكثر من "210" سجل خلالها "5" أهداف.

وبالرغم من أن يوسف كان يلعب بمركز قلب الدفاع، إلا أنه كان له العديد من الأهداف المميزة بالقميص الأحمر، أبرزها هدفه بشباك الزمالك عام 1994، فى لقاء القمة الذى حسمه المارد الأحمر بثلاثية نظيفة، وهدف بشباك المقاولون من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وعلى المستوى الدولى كان محمد يوسف أحد أفراد كتيبة المنتخب الفائزين ببطولة أمم أفريقيا 98.

وبعد دخوله مجال التدريب سار على نفس النهج وقاد الأهلى وهو بمنصب المدير الفنى لحصد لقب دورى أبطال أفريقيا عام 2013، كما لعب دور المنقذ للمارد الأحمر فى أى وقت يحتاجه حيث تولى منصب المدير الفنى المؤقت أكثر من مرة.