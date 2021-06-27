شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ تسويق 4 لاعبين فى الصيف بعد قرار موسيماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ مسئولو النادي الأهلي خلال الفترة الحالية تسويق عدد من لاعبي الفريق الذين لا يرغب الجهاز الفني في بقاؤهم وأوصى برحيلهم ، وقال مصدر في القلعة الحمراء أن إدارة النادي تقوم حالياً بتسويق كلاً من مروان محسن والكونغولي والتر بواليا وناصر ماهر والسنغالي آليو بادجي مهاجم الفريق الذي إنتهت إعارته مؤخراً لنادي أنقرة جودجو التركي.

ويأتي قرار مسئولو القلعة الحمراء بتسويق هذا الرباعي بعدما ألن الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني بعدم حاجته لهم في الفريق ، وشهدت الفترة الماضية إرتباط أسم أكثر من لاعب بالفريق بعروض خارجية ومحلية ومن المقرر أن يبت الأهلي في هذه العروض حالياً في ظل رغبة الأهلي حسم مصير هؤلاء اللاعبين وإختيار العروض المناسبة لهم وأختيار الأنسب للنادي واللاعبين.

ومنح بيتسو موسيماني الضوء الأخضر لإدارة النادي لتسويق ناصر ماهر لاعب الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية ، ويرى موسيماني أن ناصر ماهر لن يكون له مكان مع الفريق خلال الفترة المقبلة ومن الأفضل تسويقه محلياً أو خارجياً على سبيل الإعارة من أجل إكتساب مزيداً من الخبرات ، وشهدت الفترة الماضية عروضاً محلية وخارجية تلقاها ناصر ماهر أبرزها من بيراميدز الذي يرغب في الحصول على خدماته.

ويتطلع الأهلي للاستفادة من ناصر ماهر بضم أحد لاعبي الدوري المصري وتحديداً من بيراميدز حيث يرغب الأحمر في الحصول على خدمات إبراهيم عادل لاعب بيراميدز مقابل ناصر ماهر ومبلغ مالي.

كما يحاول مسئولو الأهلي الاستفادة من وراء بيع اللاعبين الثلاثة الأخرين بشكل يستفيد منه النادي على صعيد الصفقات التبادلية أو المقابل المالي لأنعاش خزينة القلعة الحمراء.