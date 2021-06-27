شكرا لقرائتكم خبر عن "القادم أفضل" أيمن أشرف يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد الصعود لنهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش نجوم النادي الأهلى حالة من السعادة والفخر بعد تخطى عقبة نادي الترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز على بطل تونس ذهابا وإيابا، والصعود إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، وانضم أيمن أشرف، لاعب الأهلي، إلى نجوم الفريق الذين شاركوا مظاهر الاحتفال بصور لحظات الفوز على الترجي.



حساب ايمن اشرف على انستجرام

ونشر أيمن أشرف، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صور مشاركته الاحتفال بالفوز على الترجي مع محمد شريف ومحمد مجدى قفشة وحسين الشحات، على حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، ووجه رسالة قائلا: " الحمد لله والقادم افضل بإذن الله".



احتفال ايمن اشرف



ايمن اشرف ونجوم الاهلى

وضرب النادي الأهلى موعدا في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي الذي تأهل للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، وتأهل الأهلى بعد الفوز على الترجي التونسي ذهابا بهدف دون رد وإيابا بثلاثية بيضاء، فيما تأهل كايزر تشيفز على حساب الوداد البيضاوي المغربي بالفوز عليه ذهابا بهدف دون رد والتعادل السلبي في مباراة الإياب.

وسيقام نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021، يوم 17 يوليو المقبل، في مركب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء.

وتعد هذه هى المرة الثالثة التى يواجه فيها الاهلى منافس من جنوب افريقيا فى النهائى الافريقى، ففى نسخة 2001 التقى الاهلى مع صن داونز الجنوب أفريقى فى نهائى دوري الأبطال، حيث تعادل الفريقان في مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا بنتيجة 1-1، بينما فاز الأهلي في مباراة العودة بالقاهرة بنتيجة 3-صفر ليتوج باللقب.

وفى نسخة 2013 التقى الأهلى مع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، حيث تعادل الفريقان بنتيجة 1-1 في مباراة الذهاب بجنوب إفريقيا، بينما فاز الأهلي في مباراة العودة بنتيجة 2-صفر ليتوج باللقب ايضاً.

ويأتي ظهور الأهلي في نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة في آخر 5 سنوات، بعدما سجل حضوره في نسخ 2017 و2018 و2020، وفي النسخة الجارية بحثًا عن تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب.