شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يراقب بيراميدز الليلة فى موقعة الرجاء المغربى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يراقب الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مباراة بيراميدز والرجاء المغربى المقرر لها الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، على ملعب محمد الخامس بكازبلانكا في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السماوى قبل ملاقاته بالدوري الخميس المقبل.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يواصل تدريباته في الحادية عشرة صباح اليوم الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها التاسعة مساء الخميس المقبل على استاد الأهلى والسلام فى الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وفاز الأهلي على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة، ليتأهل إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا بنتيجة 4-صفر في مجموع مواجهاتى الذهاب والعودة.

ويلتقي الأهلي مع نظيره كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعلى مدار 13 نهائيا سابقا للملك المتوج على عرش قارة المواهب نجح في تحقيق اللقب في 9 مناسبات، في رقم قياسي للفريق في عدد مرات التتويج باللقب الأهم في القارة السمراء، واكتفى بالوصيف في 4 مناسبات.