شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف بعد تألقه في مباراة الترجي: "العاشرة يا أهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد شريف نجم الأهلي رسالة لجمهور القلعة الحمراء عقب الفوز على فريق الترجي التونسي أمس في المباراة التي جمعت بينها في إياب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا وانتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 3 أهداف مقابل لاشئ.

ونشر محمد شريف صور له من المباراة، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق:" العاشره يا أهلي"، ونال الكثير من التعليقات بعد تألقه وتسجيله الهدف الثانى فى شباك الترجى التونسي بلدقيقة 56 من عمر المباراة، حيث كتب له صالح محسن :"الهداف".



محمد شريف

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى من حجز مقعده فى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد تغلبه على الترجى التونسى فى نصف نهائى البطولة ذهابا وإيابا بأربعة أهداف نظيفة.

وعزز الأهلى رقمه كأكثر الأندية الأفريقية فى عدد مرات بلوغ نهائى دورى الأبطال للمرة الـ14 فى تاريخ مشاركاته بالبطولة، بعدما سبق له الظهور فى النهائى القارى فى 13 مناسبة.

وعلى مدار 13 نهائيا سابقا للملك المتوج على عرش قارة المواهب نجح فى تحقيق اللقب فى 9 مناسبات، فى رقم قياسى للفريق فى عدد مرات التتويج باللقب الأهم فى القارة السمراء، واكتفى بالوصيف فى 4 مناسبات.

ويأتي ظهور الأهلي في نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة في آخر 5 سنوات، بعدما سجل حضوره في نسخ 2017 و2018 و2020، وفي النسخة الجارية بحثًا عن تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب.

وتوج الأهلي بلقب البطولة الأفريقية أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012 ، 2013 ، 2020 ) ولم يحالفه الحظ في التتويج باللقب أعوام (1983، 2007، 2017، 2018).