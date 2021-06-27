شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة المرشحين للانضمام إلى الزمالك وموقف الراحلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، فى الوقت الحالى حسم قائمة الراحلين عن الفريق فى الموسم الجديد انتظارا لاخطاره من قبل إدارة النادى بهوية الصفقات التى سيتم حسمها بعد التشاور بين الجانبين حول عدد من الأسماء المرشحة لتعزيز خطوط الفريق المختلفة وذلك لحسم الراحلين بناءً على المقرر انضمامهم مع انتظار أيضًا فترة التوقف عقب لقاء غزل المحلة الذى سيجمع بين الفريقين يوم 5 يوليو المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، حيث ستكون أول مباراة للأبيض بعد فترة التوقف المقبلة يوم 7 أغسطس المقبل أمام الاتحاد السكندرى، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

وتلقى الزمالك عددًا من الترشيحات التى نستعرضها فى التقرير التالى..

مركز الظهير الأيمن

يأتى على رأس المرشحين لتعزيز مركز الظهير الأيمن فى الزمالك، الثنائى كريم العراقى، لاعب المصرى، ورجب بكار، لاعب سيراميكا كليوباترا، مع ترشيح عمر جابر لاعب الفريق السابق وبيراميدز الحالى لإمكانية لعبه فى أكثر من مركز.

مركز المدافع

يأتى من المرشحين لتعزيز مركز المدافع فى الزمالك، كلاً من ثنائى بيراميدز أحمد أيمن منصور وعبد الله بكرى، ومحمود رزق، لاعب الاتحاد السكندرى، ومحمود مرعى، لاعب وادى دجلة.

يظل نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز، من المرشحين لتعزيز هذا الخط حيث تم ترشيحه فى أكثر من فترة انتقالات للانضمام إلى الزمالك إلى جانب عرض عدد من الأسماء لدعم مركز الوسط الهجومى وعلى رأسهم الثنائى المغربى إدريس فتوحى ويوسف آيت بن ناصر.

يظل حسام حسن، لاعب سموحة المعار للأهلى الليبى، من المرشحين المحليين لتدعيم مركز المهاجم بالزمالك إلى جانب عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش وشادى حسين مهاجم سيراميكا كيلوباترا إلى جانب تصدر الكونغولى بن مالانجو مهاجم الرجاء لقائمة المرشحين الاجانب لتعزيز هذا المركز إضافة إلى يوسف نياكاتى مهاجم الوحدة السعودى.